Мэр Еревана почтил память героев, отдавших жизнь за защиту Отечества

Мэр Еревана Айк Марутян посетил воинский пантеон «Ераблур», почтил память героев, самоотверженно погибших при защите Родины. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, Айк Марутян побеседовал с родственниками погибших военнослужащих, пожелав им сил и стойкости.

Мэр Еревана Айк Марутян также посетил Союз добровольцев «Еркрапа», чтобы принять участие в церемонии открытия хачкара, посвященного памяти героев 44-дневной Арцахской войны.

В мероприятии также приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, председатель Высшего судебного совета Гагик Джангирян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр обороны Аршак Карапетян, министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, другие официальные лица и гости.