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Мэр Еревана почтил память героев, отдавших жизнь за защиту Отечества

Мэр Еревана почтил память героев, отдавших жизнь за защиту Отечества

Мэр Еревана Айк Марутян посетил воинский пантеон «Ераблур», почтил память героев, самоотверженно погибших при защите Родины. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, Айк Марутян побеседовал с родственниками погибших военнослужащих, пожелав им сил и стойкости.

Мэр Еревана Айк Марутян также посетил Союз добровольцев «Еркрапа», чтобы принять участие в церемонии открытия хачкара, посвященного памяти героев 44-дневной Арцахской войны. 

В мероприятии также приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, председатель Высшего судебного совета Гагик Джангирян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр обороны Аршак Карапетян, министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, другие официальные лица и гости.


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