Из-за COVID-19 в Иране за последние сутки умерли 289 человек

Из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за последние сутки умерли 289 человек. Общее число летальных исходов в Исламской Республике достигло 119 649.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, по данным министерства здравоохранения ИРИ, за минувшие сутки в стране выявлено 14 470 новых случаев заражения COVID-19.

При этом 2219 больных были госпитализированы.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 5 547 990.

На лечении в отделениях интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 находятся 6 209 пациентов. Первую дозу вакцины получили 36 303 822 человек, вторую – 15 646 961.