Мы продолжим помогать вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха: офис ООН в Армении
Офис ООН в Армении продолжит оказывать гуманитарную и реабилитационную помощь пострадавшим общинам и перемещенным из Нагорного Карабаха лицам.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в распространенном ведомством сообщении по случаю годовщины 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
Отмечается, что команда офиса ООН в Армении вместе со всем армянским народом поминает всех погибших в нагорно-карабахском конфликте и выражает искренние соболезнования всем семьям погибших, раненым и пострадавшим.
«В рамках Межведомственного плана реагирования ООН вместе с нашими партнерами мы продолжим оказывать гуманитарную помощь и помощь в реабилитации пострадавшим общинам в Нагорном Карабахе, перемещенным и нашедшим убежище в Армении лицам», - говорится в сообщении.
27 сентября исполняется годовщина 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
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