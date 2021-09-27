ПАСЕ обсудит гуманитарные последствия армяно-азербайджанского конфликта 

В Страсбурге 27-30 сентября проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, в первый день заседания будет обсужден подготовленный ирландским делегатом Полом Гаваном доклад на тему «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном».

Согласно проекту доклада, Парламентская Ассамблея сожалеет о трагических гуманитарных последствиях армяно-азербайджанского конфликта. Отмечается, что конфликт имел две крупные вспышки, одна из которых произошла в 1991-1994 гг., а вторая - Шестинедельная война 2020 года.

«Согласно оценкам, число погибших военнослужащих в результате недавней шестинедельной войны составило 3 945 армян и 2 907 азербайджанцев. Также было убито много мирных жителей.«Более 91 000 армян и 84 000 азербайджанцев были перемещены», - говорится в проекте.

Докладчик Пол Гаван также рекомендовал Армении и Азербайджану шаги, которые могут помочь преодолеть гуманитарные последствия войны в краткосрочной и долгосрочной перспективе и продвинуть вперед процесс мира и примирения. По словам докладчика, международное сообщество, в том числе Совет Европы, готово помочь обеим странам.

А в проекте резолюции Парламентская ассамблея напоминает, что присоединившись к Совету Европы в январе 2001 года, Армения и Азербайджан обязались использовать исключительно мирные средства для разрешения конфликта. Таким образом, Шестинедельная война 2020 года является нарушением этих обязательств, и Совет Европы должен надлежащим образом отреагировать на это.