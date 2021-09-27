Вице-спикер НС Армении принял делегацию во главе с директором Международного республиканского института 

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 27 сентября принял делегацию во главе с директором Международного республиканского института (IRI) Джеймсом де Уитом. Во встрече приняла участие депутат НС А.Джулакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны затронули потребности аппарата НС, приоритеты развития институционального потенциала, обсудили новые возможности двустороннего сотрудничества и пути эффективной реализации программ.

Приветствуя гостей, вице-спикер НС дал высокую оценку деятельности IRI по поддержке демократических процессов. Он высоко оценил работу, проводимую структурой с комиссиями и аппаратом парламента. По словам Аршакяна, совместно осуществляемые программы эффективны, содействуют развитию потенциала и навыков сотрудников парламента.

Джеймс де Уит, подчеркнув имеющееся плодотворное сотрудничество, подробно представил курсы по обучению персонала постоянных комиссий НС, программы обмена, переподготовки и совершенствования трудовых навыков работников аппарата НС.