Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным
17:50, 27 Сентябрь, 2021
Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян 27 сентября в своем доме провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.
Как передает Арменпресс, пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах региональной безопасности и сотрудничества.
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