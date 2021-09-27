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Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным

Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян 27 сентября в своем доме провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным. 

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах региональной безопасности и сотрудничества.


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