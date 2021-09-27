Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян 27 сентября в своем доме провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах региональной безопасности и сотрудничества.