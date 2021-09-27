COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных

Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 13 277 тестов и выявлено 663 новых случая инфицирования.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 607 155 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 383 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 578 881 пациент.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 8 844,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В Тбилиси за сутки выявлено 254 случая. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Аджария – 48

Имерети – 123

Квемо Картли – 28

Шида Картли – 19

Гурия – 9

Самегрело - Земо Сванети – 58

Кахети – 101

Мцхета-Мтианети – 17

Самцхе-Джавахети – 12

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 19 404 активных случач инфицирования, из них 4 569 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 074 пациентов тяжелое, из них 288 подключены к аппарату искусственного дыхания. 776 человек находятся в ковид-гостиницах. 14 059 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.