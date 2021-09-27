В финском Рованиеми стартовал Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и до 23 лет: армянский тяжелоатлет Гарник Чолакян стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике до 20 лет.

Как сообщает Арменпресс, представляющий Армению 19-летний штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг, подняв 230 кг (100 + 130) и одержав победу над двумя турецкими соперниками.

Армению на чемпионате представят также:

до 20 лет: Гор Саакян (67 кг), Карен Маргарян (81 кг), Сурен Григорян (81 кг), Геворг Каграманян (89 кг), Гарик Карапетян (96 кг), Петрос Петросян (102 кг), Милена Хачатрян (76 кг), Лиана Гюрджян (81 кг), Маргарита Аракелян (87 кг),

до 23 лет: Ншан Антонян (73 кг), Армен Григорян (73 кг), Рафик Арутюнян (81 кг), Карен Авагян (89 кг), Ара Аганян (96 кг), Арсен Мартиросян (109 кг), Вараздат Лалаян (+109 кг) и Арпине Далалян (+87 кг).