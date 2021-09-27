Азиатские индексы снизились - 27-09-21

ТОКИО, 27 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 30240.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 2087.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.84% и составил 3582.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 24208.78 пункта.