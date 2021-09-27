Азиатские индексы снизились - 27-09-21
ТОКИО, 27 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 30240.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 2087.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.84% и составил 3582.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 24208.78 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:15 Число заболевших COVID-19 в мире достигло 232 млн 728 тыс
- 18:45 Мэр Еревана почтил память героев, отдавших жизнь за защиту Отечества
- 18:33 Из-за COVID-19 в Иране за последние сутки умерли 289 человек
- 18:09 Мы продолжим помогать вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха: офис ООН в Армении
- 18:00 ПАСЕ обсудит гуманитарные последствия армяно-азербайджанского конфликта
- 17:55 Вице-спикер НС Армении принял делегацию во главе с директором Международного республиканского института
- 17:50 Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным
- 17:43 COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных
- 17:41 Гарник Чолакян стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-09-21
- 17:39 Азиатские индексы снизились - 27-09-21
- 17:34 Народ Арцаха полон решимости отстаивать свое право жить свободно, безопасно и достойно на своей Родине: омбудсмен Арцаха
- 17:21 Президент Армении поздравил президента Кипра с днем рождения
- 17:17 МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу
- 16:48 Карен Андреасян и посол США обсудили реформы в судебно-правовой и в антикоррупционной сферах
- 16:38 Франция не пожалеет усилий для возобновления диалога в рамках сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16:33 Премьер Грузии предложил Армении и Азербайджану «тбилисскую площадку»
- 16:31 Президент Армении поздравил Гурбангулы Бердымухамедова по случаю национального праздника
- 16:29 На острове Пальма возобновилось извержение вулкана
- 16:14 Разблокирование, представляемое Анкарой и Баку, может протекать совсем не гладко: Шаан Гантаарян
- 16:12 В Шираке почтили память жертв 44-дневной войны
- 15:49 Неизвестный бросил в Макрона предмет, похожий на яйцо
- 15:44 В НАН РА стартовала международная научная конференция по информатике и информационным технологиям
- 15:32 На горячую линию Аппарата президента Арцаха на прошлой неделе поступило 207 звонков
- 15:29 Ильхам Алиев в очередной раз открыто угрожает Армении
21:29, 24.09.2021
Просмотрели 1801 раз Сегодня ни один армянин не живет и не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана: Пашинян
17:03, 20.09.2021
Просмотрели 1558 раз Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении
16:54, 20.09.2021
Просмотрели 1100 раз Невозможно представить Армению без Арцаха․ Карапетян инвестирует в Арцах 50 миллионов долларов
17:04, 21.09.2021
Просмотрели 1077 раз Ален Симонян навестил певца Айко в больнице
12:17, 20.09.2021
Просмотрели 982 раз На данный момент никаких контактов между Арменией и Турцией не было. Мане Геворгян