Народ Арцаха полон решимости отстаивать свое право жить свободно, безопасно и достойно на своей Родине: омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Арцаха выступил с заявлением по случаю годовщины азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«Нарушив основные положения международного права об урегулировании конфликтов мирным путем, без применения силы или угрозы силой, при поддержке Турции и при участии международных наемников 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал военную агрессию против мирного населения Арцаха.

С самого начала и на протяжении всей войны азербайджано-турецкие силы сознательно наносили преднамеренные удары почти по всем мирным населенным пунктам в Арцахе, включая столицу Степанакерт и все густонаселенные общины. С применением запрещенного оружия азербайджанская сторона наносила удары по гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под особой защитой в соответствии с международным правом - школам, детским садам, больницам, машинам скорой помощи и другим гуманитарным объектам.

В течение 44 дней действия Азербайджана привели к массовым нарушениям международного гуманитарного права, сопровождавшимся крупномасштабными военными преступлениями, которые в результате работы по установлению фактов, инициированной офисом защитника прав человека Арцаха, были обобщены в более чем 10 опубликованных отчетах и представлены в соответствующие международные организации.

В результате преступных действий азербайджанской стороны погибло 80 мирных жителей, из них 42 - от дальних ударов, 38 - в азербайджанском плену. 163 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Судьба около 20 мирных жителей до сих пор неизвестна.

Игнорируя требования международного гуманитарного права, азербайджанская сторона жестоко пытала армянских военнопленных, захваченных мирных жителей, а также надругалась над телами убитых армянских военнослужащих. Даже сегодня Баку продолжает сознательно скрывать реальное количество армянских военнопленных и проводить сфабрикованные судебные процессы над пленными армянскими военнослужащими.

В результате азербайджанской агрессии 40 000 жителей Арцаха лишились своих домов, имущества и, несмотря на реализуемые программы, продолжают ежедневно сталкиваться с нарушениями своих прав, не получая в полной мере внимания международного сообщества и гуманитарных организаций.

Пропаганда языка вражды и нетерпимости по отношению к армянам, систематически проводившаяся властями Азербайджана в течение 30 лет, во многом нашла отражение в ходе 44-дневной войны, в речах представителей азербайджанских властей, общественных и культурных деятелей и различных представителей общественности.

Спустя год после агрессии власти Азербайджана продолжают политику этнической чистки, создавая атмосферу страха и запугивания среди живущих в Арцахе людей, нарушая их нормальную жизнь и создавая препятствия в различных гуманитарных вопросах.

Частью той же политики является осуществляемый Азербайджаном на оккупированных территориях Арцаха культурный геноцид, направленный на уничтожение армянского культурного наследия и искажение их исторической принадлежности.

К сожалению, как во время войны, так и после нее наши многочисленные сигналы тревоги о массовых нарушениях прав народа Арцаха не получили четкой оценки со стороны международного сообщества, и даже через год после войны Азербайджан не был привлечен к ответственности за военные преступления.

Несмотря на все это, народ Арцаха привержен важнейшей миссии защиты прав человека и решительному отстаиванию своего права жить свободно, безопасно и достойно на своей Родине».