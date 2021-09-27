Карен Андреасян и посол США обсудили реформы в судебно-правовой и в антикоррупционной сферах

27 сентября министр юстиции Карен Андреасян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции, министр высоко оценил сотрудничество с посольством США, подчеркнув, что Соединенные Штаты являются одним из ключевых партнеров Армении в повестке реформ правосудия.

Посол Линн Трейси охарактеризовала сотрудничество с Министерством как отличное, в ходе беседы она коснулась и деятельности Патрульной службы, отметив, что впечатлена их работой.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с реформированием судебной, антикоррупционной, полицейской и пенитенциарной сфер, с процессом цифровизации судебной сферы и повышением эффективности Службы принудительного исполнения.

Особо была упомянута деятельность финансируемого USAID Центра развития законодательства и правовых исследований, а также были обсуждены возможности продолжения содействия фонда.