Премьер Грузии предложил Армении и Азербайджану «тбилисскую площадку»
27 сентября, в годовщину начала 44-дневной войны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану свое посредничество. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «ВЗГЛЯД».
«Мы предлагаем платформу, которую планируем создать в Тбилиси», - заявил на брифинге премьер Грузии. Он напомнил, что возвращение 15 армянских военнопленных в Армению в июне стало возможным при посредничестве грузинской стороны, взамен которой армянская сторона передала Азербайджану карту минных полей.
«Это был беспрецедентный случай успешного посредничества», - сказал Гарибашвили.
Он сказал, что Грузия намерена продолжать усилия в этом направлении, чтобы подобные инициативы носили «постоянный характер».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен