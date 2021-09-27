Премьер Грузии предложил Армении и Азербайджану «тбилисскую площадку»

27 сентября, в годовщину начала 44-дневной войны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану свое посредничество. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «ВЗГЛЯД».

«Мы предлагаем платформу, которую планируем создать в Тбилиси», - заявил на брифинге премьер Грузии. Он напомнил, что возвращение 15 армянских военнопленных в Армению в июне стало возможным при посредничестве грузинской стороны, взамен которой армянская сторона передала Азербайджану карту минных полей.

«Это был беспрецедентный случай успешного посредничества», - сказал Гарибашвили.

Он сказал, что Грузия намерена продолжать усилия в этом направлении, чтобы подобные инициативы носили «постоянный характер».