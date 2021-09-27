На острове Пальма возобновилось извержение вулкана

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар.

Ранее в понедельник Институт сообщил, что вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.

В своей последней записи в Twitter институт разместил фотографии столба дыма извергающегося вулкана. "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе", - говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до до 84 дней.