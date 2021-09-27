Президент Армении поздравил Гурбангулы Бердымухамедова по случаю национального праздника

Президент Респиблики Армения Армен Саргсян по случаю 30-летия национального праздника страны направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Убежден, что под Вашим руководством Туркменистан и дальше будет идти по пути прогресса и процветания.

Многовековые связи между народами Армении и Туркменистана и теплые традиции дружбы являются прочной основой для укрепления отношений между нашими странами и полной реализации имеющегося потенциала.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Туркменистаном».