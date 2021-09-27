Разблокирование, представляемое Анкарой и Баку, может протекать совсем не гладко: Шаан Гантаарян

Разблокирование, представляемое Анкарой и Баку, может протекать не очень гладко по той простой причине, что оно уже стало горячей региональной повесткой, интерес к которой не ограничивается тремя сторонами, подписавшими заявление о прекращении огня. На вопрос «Арменпресс», прослеживаются ли новые сигналы налаживания отношений Анкара-Ереван, ответил главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян.

«О разблокировании существуют разные геополитические представления. Я думаю, что начали раскрываться скобки 9-го пункта заявления о прекращении огня от 9 ноября. Следует отметить, что это единственный документ по арцахскому конфликту, где приоритетное направление конфликта выходит за пределы Арцаха и Азербайджана, превращается в проблему не только Республики Армения и Азербайджана, но распространяется на весь регион», - сказал Шаан Гантаарян.

По его словам, основные игроки региона концепцию разблокировки воспринимают по-разному. В какой-то степени заметна изоляция Ирана, есть тенденция к устранению монополии Грузии в виде открытия альтернативных дорог, в том числе в связи с заявлением Анкары о «Зангезурском коридоре», что неприемлемо для армянской стороны.

«Платформа шестерки, возникшая с энтузиазмом Анкары, преследует изменение вектора внешней политики Грузии. Смешались интересы заинтересованных сторон. В отличие от геополитических условий протокольного периода, когда существовал общий консенсус международной семьи, основных игроков, в данном случае кажется, что у заинтересованных сторон взгляды совершенно разные», - заключил он.