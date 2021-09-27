В Шираке почтили память жертв 44-дневной войны

27 сентября в 11 часов, через год после начала 44-дневной войны, представители органов власти и правоохранительных органов Ширакской области и города Гюмри во главе с губернатором Ширака Ованнесом Арутюняном посетили Пантеон борцов за свободу на Ширакском кладбище. Они возложили венки и цветы на могилы бессмертных героев, минутой молчания почтили их память.

«Тем, кто жив, сегодня труднее. Мы преклоняемся перед могилами наших героев, нам очень тяжело жить и чувствовать боль их утраты, жить и осознавать цену их жертвы, желаю всем нам терпения. Слава бессмертным героям, силы нам, чтобы мы смогли построить такую страну, чтобы враг даже не пытался бы измерить нашу силу, не пытался бы конкурировать с нами как в стратегическом, так и в военном потенциале. Мы должны построить страну, достойную этих героев», - заявил журналистам губернатор Шираза Ованнес Арутюнян.

Арменуи Мхоян