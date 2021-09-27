В НАН РА стартовала международная научная конференция по информатике и информационным технологиям

27 сентября в Институте проблем информатики и автоматизации Национальной академии наук РА открылась XIII Международная конференция «Информатика - Информационные технологии - CSIT-2021». Конференция организована Институтом проблем информатики и автоматизации Национальной академии наук Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», цель конференции - способствовать обмену научно-технической информацией в области информатики и информационных технологий. Это даст возможность армянским и зарубежным ученым представить, обсудить свои научные идеи, результаты исследований, перспективы развития и обменяться опытом. В конференции в режиме онлайн и в режиме присутствия участие принимают более 70 исследователей и инженеров из Армении, России, Украины, США, Канады, Франции, Греции, Македонии, Грузии и Ирана.

Основные темы сессий посвящены искусственному интеллекту, облаку, высокопроизводительным вычислениям, когнитивным алгоритмам, моделям, криптографии, кибербезопасности, дискретной математике, комбинаторному анализу, информационным технологиям, кодированию, информационным системам, телекоммуникациям и другим вопросам.

Академик-секретарь Отделения математических и технических наук Национальной академии наук РА Ленсер Агаловян отметил, что это мероприятие также является возможностью для иностранных ученых познакомиться с Арменией. «Сейчас у Армении тяжелые времена, но мы продолжаем работать. Мы люди науки, всего добьемся, выполняя свою работу», - сказал он.

Со вступительной речью на конференции выступил советник министра высоких технологий РА Айк Асланян. «Это событие очень важно для сектора высоких технологий Армении. Желаю участникам конференции интересных обсуждений и улучшения научных результатов», - сказал он.

Вице-президент Российской академии наук, академик Арутюн Аветисян рассказал о важности информатики. «Я думаю, что эта область в Армении развита, в настоящее время информатика и коммуникация очень важны. Желаю участникам конференции успехов в работе», - сказал он.

Заместитель директора по науке Французского национального центра научных исследований, профессор Мишель Дайде, приветствовал участников конференции и подчеркнул важность информатики в обеспечении безопасности.

На сессиях конференции участники представят свои доклады. Они будут обобщены в сборнике трудов конференции.

Конференция проходит при содействии Комитета науки Министерства науки, образования, культуры и спорта РА и технической поддержке Национального политехнического университета Армении, Ереванского института связи, Научно-образовательной компьютерной сети Армении ASNET-AM.

Работа конференции продлится до 1 октября.