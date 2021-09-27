Премьер-министру представили проект Парка жизни и намеченные работы

На площади Республики в Ереване, у саженцев, охраняемых Почетным караулом, премьер-министру Никола Пашиняну был представлен проект Парка жизни, который будет заложен в Ереванском ботаническом саду, и запланированные на ближайшее время работы. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра сообщает, что в парке площадью в 25 кв/м будут посажены деревья, символизирующие жизнь и присутствие всех жертв Арцахской войны. Древо жизни будет символизировать всех наших погибших и их жизни, отданные во имя Родины.