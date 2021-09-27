COVID-19 вызвал максимальное сокращение продолжительности жизни со времен войны

Пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета.

"Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англии и Уэльса в Великобритании последний раз подобные значительные масштабы снижения ожидаемой продолжительности жизни в годовом счислении наблюдали во время Второй мировой войны", - сообщил один из авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.

Социологи изучили данные по 29 странам, в том числе странам Европы, США и Чили, и обнаружили, что в 22 из них продолжительность жизни сократилась больше чем на шесть месяцев. Сокращение продолжительности жизни у женщин в восьми странах и мужчин в 11 странах составило больше года. В целом падение показателя продолжительности жизни зафиксировали в 27 странах.

"Таким странам понадобилось пять-шесть лет для увеличения продолжительности жизни на год. Достигнутый прогресс сведен на нет в течение 2020 года из-за COVID-19", - подчеркнул Абурто.

Сокращение жизни больше затронуло мужчин, чем женщин. Наиболее существенно показатель упал среди мужчин в США, на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. На втором месте по самому большому сокращению продолжительности жизни среди мужского населения стоит Литва, там в годовом счислении спад составил около 1,7 лет.

Продолжительность жизни женщин в США сократилсь на 1,65 года по сравнению с 2019 годом. Исследователи отмечают, что в США смертность увеличилась среди людей трудоспособного возраста, в то время как в Европе увеличение смертности в большей степени затронуло лиц старше 60 лет.