Аршак Карапетян в Ераблуре почтил память жертв  44-дневной Арцахской войны

По случаю первой годовщины 44-дневной войны в Арцахе министр обороны Армении Аршак Карапетян посетил военный пантеон «Ераблур», чтобы отдать дань памяти погибших.

«Я преклоняюсь перед могилами всех мальчиков. Здесь покоятся наши друзья, солдаты, бывшие под моим непосредственным руководством. Мы сделаем все, чтобы это место стало пантеоном, а не кладбищем», - как передает «Арменпресс», сказал Аршак Карапетян журналистам.

По его словам, «Ераблур» - священное место, куда нужно приходить, проводить время с покоящимися там армянами, так как их нельзя считать мертвыми. Они погибли, но не умерли.

27 сентября 2020 года в 07:10 утра началась 44-дневная война, развязанная Азербайджаном против Республики Арцах. В ночь с 9 на 10 ноября руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в 01:00.