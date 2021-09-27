Араик Арутюнян принял участие в панихиде по жертвам 44-дневной войны

27 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с представителями военных и политических кругов в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Степанакерта принял участие в панихиде по жертвам войны, развязанной против Арцаха в 2020 году. Панихиду отслужил Вртанес Абраамяном, предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви.

Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление президента Республики Арцах сообщает, что затем президент посетил городской Мемориал Степанакерта, почтил память героев обороны Родины, в военном пантеоне возложил цветы на их могилы.