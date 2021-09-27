Госдеп США обещает ввести новые санкции против Турции
13:49, 27 Сентябрь, 2021
Госдепартамент США обещает ввести новые санкции против Турции, если Турция у России приобретет вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400.
Об этом, как передает «Арменпресс», сообщают турецкие СМИ.
В заявлении Госдепартамента США говорится, что они всегда призывали Турцию отказаться от покупки российских систем ПВО, и добавлено что к санкциям, принятым в рамках закона CAATSA в декабре 2020 года, могут прибавиться и другие.
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