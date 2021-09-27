На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 9:17 по Москве толчка находился в 21 км юго-восточнее города Ираклион. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6.