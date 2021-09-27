На Крите произошло сильное землетрясение
12:50, 27 Сентябрь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 9:17 по Москве толчка находился в 21 км юго-восточнее города Ираклион. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6.
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