Время в Ереване: 11:07:36,   27 Сентябрь

На Крите произошло сильное землетрясение

На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 9:17 по Москве толчка находился в 21 км юго-восточнее города Ираклион. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]