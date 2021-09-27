В Армении прошли Дни европейского наследия

Дни европейского наследия в Армении ознаменовались концертом пианиста Гайка Меликяна и Государственного камерного хора «Овер», данным в храме Ереруйк.

Как передает «Арменпресс», Министерство образования, науки, культуры и спорта сообщает, что 25-26 сентября 2021 года в Армении под девизом «Всеобъемлющее наследие» прошли Дни европейского наследия.

В церемонии открытия, прошедшей на территории храма Ереруйк, участие приняли заместитель министра образования и науки РА Ара Хзмалян, послы, высокопоставленные лица, деятели культуры и ценители искусства.

Заместитель министра Ара Хзмалян приветствовал присутствующих, подчеркнув, что армянский народ внес довольно серьезный вклад в распространение идей и сохранение ценностей европейской цивилизации. В этом контексте замминистра не счел случайным основание архитектурного шедевра - Храма Ереруйк в V-VI веках, когда наши предки уже переводили произведения Аристотеля и Платона

Ара Хзмалян также передал присутствующим приветственную речь министра образования и науки Ваграма Думаняна, в которой, в частности, говорится: «Рад приветствовать всех вас на территории великолепного раннесредневекового храма Ереруйк. В качестве отправной точки Дней европейского наследия в Армении, учитывая бесподобную архитектуру храма Ереруйк, тот факт, что он является не очень известным, менее посещаемым и популярным памятником истории и культуры, в этом году было принято решение начать Дни европейского наследия именно с этого места. Особо отмечу, что в 2020 году в рамках грантовой программы Министерства образования и науки Республики Армения была выполнены проектно-сметная документация на укрепление и частичную реставрацию склепа храма Ереруйк.

Несмотря на все трудности, в этом году, в соответствии с темой дня и в Республике Армения и в Арцахе будут организованы многочисленные мероприятия».

В Армении и в Арцахе в течение двух дней более 100 культурных организаций под своей крышей, принимали гостей, организовали множество культурных мероприятий: концерты, видеопоказы, прогулки, познавательные, интерактивные программы, встречи-обсуждения, лекции, участие в раскопках и т. д.