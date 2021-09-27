От COVID-19 в Армении вакцинировано более 408 000 человек

По состоянию на 27 сентября в Армении от COVID-19 вакцинировано 408 535 человек.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Армении сообщает, что первую дозу получили 264 695 человек, вторую дозу - 143 840 человек.

Прививки препаратами «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» могут проводиться лицам старше 18 лет согласно заявкам, на добровольной основе. Прививки проводятся в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. По субботам и воскресеньям смена установлено дежурство с 10:00 до 16:00», - сообщили в Минздраве

Иностранные граждане в Армении также могут пройти вакцинацию, прививки бесплатны.