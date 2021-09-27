ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отметили ее представители, для решения этой задачи осталось на так много времени. ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.

Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.