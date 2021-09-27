Сегодня, как никогда, необходимо все наши силы вкладывать во имя сильной Армении и сильного Арцаха: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю годовщины 44-дневной Арцахской войны направил послание. Как сообщает «Арменпресс», президент подчеркнул, что необходимо приложить усилия для возвращения пленных, для реабилитации всех раненых, для обнаружения без вести пропавших.

«Год назад, в этот день, началась самая жестокая в нашей новейшей истории – вторая Арцахская война. Война, отнявшая у нас молодые жизни и судьбы.

Преклоняюсь перед памятью всех погибших героев, перед их родными и близкими...

Спустя год после войны, помимо тысяч жертв и раненых, у нас все еще есть наши пленные сыновья и те, судьбы которых нам не известны.

Сегодня более чем когда-либо мы должны приложить все усилия для возвращения пленных, для исцеления раненых, для обнаружения без вести пропавших.

Во имя сильной Армении и сильного Арцаха ...

Мы должны суметь выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой и с выпрямленной спиной, пусть и медленно, но двигаясь только вперед...», - говорится в послании президента.