 Армения минутой молчания почтила память погибших в 44-дневной Арцахской войне

Армения минутой молчания почтила память своих героев, погибших в 44-дневной Арцахской войне.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян в эти минуты находился в Доме воина, где и почтил память Защитников Родины.

27 сентября 2020 года в 07:10 утра началась 44-дневная война, развязанная Азербайджаном против Республики Арцах. В ночь с 9 на 10 ноября руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в 01:00.