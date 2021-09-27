Приложим все усилия для сплочения нации: послание Католикоса Всех Армян

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян, Гарегин II выступил с посланием по случаю годовщины 44-дневной Арцахской войны. Как сообщает «Арменпресс», Католикос всех армян в своем послании отметил, что для объединения нации необходимо приложить усилия.

«Наш дорогой верующий народ, сегодня с болью в душе мы вспоминаем тревожные дни 44-дневной катастрофической войны, мужественное сопротивление нашей Армии заговорщическому нападению врага. Мы помним героические подвиги наших детей, солдат и офицеров, которые не отступали перед турецко-азербайджанскими превосходящими силами».

Война стала большим испытанием, вызвавшим серьезные проблемы для нашего народа, которые не могут быть решены в условиях внутренней напряженности и разногласий. Наш путь восхождения требует от каждого из нас высокого чувства ответственности, духа патриотизма, сплоченности, совместных усилий по защите права нашего народа Арцаха на свободную жизнь, границ Армении, преодоление социальных проблем, усугубленных войной. С осознанием этого приложим все усилия для объединения нации, для преодоления нетерпимости ради солидарности. Сохраняя верность нашим христианским ценностям, давайте укрепим нашу государственность, нашу национальную и социальную жизнь, останемся сильными на пути надежды, веры, любви и справедливости. Мы желаем, чтобы наш народ всегда прислушивался к завету о защите Родины, о единстве, оставленному нашими героями, погибшими за независимую жизнь Арцаха, ради нашего светлого будущего.

Мы от всей души молимся за Защитников Родины, за наших павших героев, просим утешения для их родных, желаем исцеления раненым, возвращения пленных и без вести пропавших. Мы просим у Всевышнего, дабы постоянным благословением Господь Бог хранил бы детей нашего народа в мире и в безопасности в Армении, Арцахе и в Диаспоре! Аминь!», - говорится в послании Католикоса Всех Армян.