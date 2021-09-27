Армен Саргсян воздал дань памяти героям, павшим за защиту Родины

Сегодня утром от имени президента Республики Армения Армена Саргсяна в военном пантеоне «Ераблур» к Мемориалу героев последней Арцахской войны, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, был возложен венок. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.