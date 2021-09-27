Мы полны решимости укреплять и развивать нашу независимую и суверенную государственность: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю годовщины войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, выступило с заявлением.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Год назад, 27 сентября, Азербайджан, при непосредственном участии и поддержке Турции и международных террористических группировок, развязал широкомасштабную войну против Республики Арцах.

В ходе 44-дневной агрессии Азербайджан применил против населения Арцаха запрещенное международными конвенциями неселективное оружие, нанеся большой ущерб экономической и гражданской инфраструктуре и окружающей среде. В результате войны погибли тысячи людей, а большая часть территории Республики Арцах оккупирована. Агрессию преступного трио удалось остановить только благодаря размещению в регионе российской миротворческой миссии.

Однако даже после прекращения боевых действий Азербайджан на государственном уровне продолжает свою явно агрессивную антиармянскую оккупационную политику, грубо нарушая все договоренности, нормы международного права и принципы гуманности.

В Азербайджане в бесчеловечных условиях содержится много военнопленных, они подвергаются пыткам и унизительному обращению.

На оккупированных территориях Арцаха систематически осуществляется культурный геноцид, уничтожение армянского исторического наследия.

Периодически, с целью изгнания армян из Арцаха посредством психологического давления и запугивания, нарушается режим перемирия. Сегодня, как никогда, мы полны решимости укреплять и развивать нашу независимую и суверенную государственность и самостоятельно определять наше политическое будущее, исключая любой статус в составе Азербайджана.

Внешнеполитическими приоритетами Арцаха продолжают оставаться международное признание независимости Республики Арцах, сохранение геополитической субъектности, деоккупация территорий Арцаха, продолжение переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ с полноправным участием Арцаха, развитие отношений с различными странами и структурами.

Залогом эффективного осуществления всех этих целей является укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора и проведение реалистичной и государственно-ориентированной внешней политики. В этот скорбный день мы гордимся мужеством и героизмом Защитников Родины и воздаем дань уважения памяти жертв, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Арцаха. Да Здравствует Республика Арцах!».