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Премьер-министр Армении почтил память героев, погибших в 44-дневной войне

Премьер-министр Армении почтил память героев, погибших в 44-дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил военный пантеон «Ераблур», возложил цветы к могилам погибших в 44-дневной Арцахской войне, отдал дань памяти героев. «Арменпресс» передает сообщение Управления информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра.


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