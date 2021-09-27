Премьер-министр Армении почтил память героев, погибших в 44-дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил военный пантеон «Ераблур», возложил цветы к могилам погибших в 44-дневной Арцахской войне, отдал дань памяти героев. «Арменпресс» передает сообщение Управления информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра.