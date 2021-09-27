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Левон Аронян победил во втором туре «Champions Chess Tour» Finals

Левон Аронян победил во втором туре «Champions Chess Tour» Finals

Гроссмейстер Левон Аронян, все еще выступающий под флагом Армении, принимает участие «Champions Chess Tour».

Как сообщает «Арменпресс», во втором туре этого онлайн-турнира по быстрым шахматам Аронян сыграл с Владиславом Артемьевым. Гроссмейстеры сыграли 4 партии, в которых Левон Аронян оказался сильнее, он обыграл соперника со счетом 2,5-1,5.

Сейчас Левон Аронян в турнирной таблице с 12 очками занимает третье место. С 21,5 баллом лидирует чемпион мира Магнус Карлсен.


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