В развязанной Азербайджаном войне в Арцахе и Армении погибли 3781 военнослужащих и гражданских лиц

В Управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам развязывания и ведения военно-политическим руководством Азербайджанской Республики агрессивной войны против Республики Арцах. Также использования в ходе военных действий наемников, применения запрещенных методов и средств ведения войны, не разграничения гражданских лиц от военнослужащих, и превращения гражданского населения в мишень систематизированных, преднамеренных и целенаправленных атак, в частности, превращения гражданского населения и гражданских объектов, находящихся в глубоком тылу, в объекты выборочного нападения и обстрела, совершения действий, считающихся серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Следственного комитета сообщает, что в рамках уголовного дела выяснено, что в результате агрессивной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27.09.2021 г., в Арцахе и в Республике Армения были убиты 3 781 военнослужащих и мирных жителей. На сегодняшний день местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц неизвестно.

На сегодняшний день Азербайджан Республике Армения передал всего 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц.