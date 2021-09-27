Никол Пашинян и Араик Арутюнян обсудили выполнение работ по преодолению последствий войны

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра сообщает, что руководители Армении и Арцаха обсудили процесс преодоления последствий 44-дневной войны в Арцахе.

В частности, речь шла о возвращении на Родину армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, решении вопросов безопасности, а также обеспечении нормальной жизни в Арцахе, улучшении инфраструктуры и процессе жилищного строительства.

Обе стороны подчеркнули, что правительства Армении и Арцаха приложат все усилия для возрождения и дальнейшего развития Арцаха, что станет достойным продолжением дела героев, погибших в 44-дневной войне.