Посол США в Армении почтила в Ераблуре память жертв 44-дневной войны
09:52, 27 Сентябрь, 2021
Посол США в Армении Линн Трейси, по случаю годовщины 44-дневной Арцахской войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, посетила военный пантеон Ераблур.
Как сообщает «Арменпресс», посол почтила память жертв войны и возложила цветы.
27 сентября отмечается годовщина 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. Несмотря на положения трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан по-прежнему отказывается возвращать всех армянских пленных.
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