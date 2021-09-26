Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти на фоне роста напряженности между сербами и косовскими властями, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Для Белграда и Приштины жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу", - написал Солтенберг в Twitter по итогам переговоров.

Он напомнил, что в задачу международного контингента KFOR под руководством НАТО по-прежнему входит обеспечение безопасной и спокойной обстановки, а также свободы передвижения для всех.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с лидерами Сербии и Косово указал на их ответственность за безопасность и благополучие местного населения. "Косово и Сербия должны найти решения для разрядки ситуации, договориться о дальнейших действиях. ЕС будет активно поддерживать такие усилия", - говориться в письменном заявлении Борреля.