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В Алаверди состоялось торжественное открытие  XXIX Международного фестиваля «Театральный Лори»

В Алаверди состоялось торжественное открытие  XXIX Международного фестиваля «Театральный Лори»

25 сентября в Алаверди Лорийской области торжественно открылся XXIX Международный фестиваль «Театральный Лори», посвященный 90-летию Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна.

Как  передает Арменпресс, начальник управления образования, культуры и спорта Лорийской областной  администрации Арам Ревазян поздравил с началом XXIX Международного театрального фестиваля «Театральный Лори», пожелав фестивалю удачи и долгих лет жизни, после чего зачитал поздравительное послание  главы Лорийской областной  администрации Арама Хачатряна.   

По случаю 90-летия актерам Государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна были вручены поздравления, грамоты и подарки от главы общины Алаверди.

Затем директор Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна Лусине Саакян пожелала доброго пути XXIX Международному фестивалю «Театральный Лори». 

«Открывать фестиваль «Театральный Лори» с нами - это большая ответственность, это  приятно,  и обязывающе.  Мы с большой любовью поставили и привезли в Алаверди «Ануш»Туманяна - нашу любимую «Ануш», чтобы разделить нашу любовь с вами», - сказала в своем выступлении Лусине Саакян.

 Художественный руководитель Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна, народный артист РА Ваге Шахвердян также приветствовал начало самого известного фестиваля-долгожителя в республике. 

«Я очень рад, что Алаверди продолжает этот замечательный праздник. «Театральный Лори» - самый известный фестиваль-долгожитель республики, и уже поэтому он  исключительный и очень важный. И нам, жителям Лори, безусловно есть чем гордиться. Конечно, сегодня я не могу не вспомнить создателя этого фестиваля, в частности нашего известного лорийца, народного артиста республики Володю Григоряна. И сегодня эту очень важную миссию продолжает Грачья Папинян, который  сделал этот фестиваль международным, за что выражаю ему огромную искреннюю благодарность», - отметил в своем выступлении Ваге Шахвердян.

Мэр Алаверди Сасун Хечумян вручил Ваге Шахвердяну подарок и грамоту по случаю 90-летия театра Абеляна в Лори  за его неоспоримый вклад в развитие театрального искусства в Лори,  в частности - в Алаверди,. 

Честь зазвонить в колокол, возвещающий старт XXIX Международного театрального фестиваля «Театральный Лори» была предоставлена народному артисту РА Акопу Азизяну. 

Открытие фестиваля ознаменовалось постановкой "Ануш".

 


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