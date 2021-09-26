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В Армении ожидается переменчивая погода. В ночь на 27 сентября похолодает еще  на 3- 4 градуса

В Армении ожидается переменчивая погода. В ночь на 27 сентября похолодает еще  на 3- 4 градуса

Во второй половине дня 26 сентября, 27-28 сентября, ночью 29 сентября в Армении осадков не ожидается,  днем 29 сентября, 30 сентября - в некоторых регионах, 1 октября - в большинстве регионов ожидаются дожди.

Ветер  юго-западный, 5-10 м/с, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 

Температура воздуха в ночь на 27 сентября  понизится еще на 3-4 градуса. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 26 сентября, 27-30 сентября в Ереване осадков не ожидается. 

1 октября время от времени ожидаются дожди.


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