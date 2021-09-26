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Возобновились работы по пожаротушению на территории Национального парка «Аревик»

Возобновились работы по пожаротушению на территории Национального парка «Аревик»

26 сентября на территории Национального парка «Аревик» возобновлены работы по пожаротушению, в парке все еще есть дымящиеся очаги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехала оперативная группа областного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения. В тушении пожаров принимают участие  также 10 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур».

МЧС РА также напоминает хронику: «22 сентября в 06:15 часов  возобновились работы по тушению пожара на территории Национального парка «Аревик». В работах приняли участие 125 спасателей, 70 военнослужащих и 12 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур». На месте происшествия находился директор Спасательной службы МЧС  РА полковник с/с Армен Гаспарян. Из-за темноты работы по тушению пожаров временно остановлены․ Спасатели установили дежурство.

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23 сентября на территории национального парка «Аревик» возобновились работы по тушению пожаров. В работах приняли участие 70 спасателей и 20 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур». Работы по тушению пожаров возглавил заместитель директора Спасательной службы МЧС  РА полковник с/с Тигран Петросян. 

Работы по тушению пожара  на территории Национального парка «Аревик» временно прекращены․ Сотрудники ГНКО биосферного заповедника «Зангезур» установили дежурство.

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24 сентября на территории Национального парка «Аревик» возобновились работы по тушению пожаров. Есть дымящиеся очаги. В тушении пожара приняли участие 70 спасателей и 20 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур». На месте   находился заместитель директора Спасательной службы МЧС  РА полковник с/с Тигран Петросян. 

Из-за темноты работы по тушению пожаров временно остановлены․ Сотрудники ГНКО биосферного заповедника «Зангезур» установили дежурство.

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25 сентября возобновились работы по тушению пожаров на территории Национального парка «Аревик»․ В работах приняли участие 70 спасателей и 20 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур». 

На месте   находился заместитель директора Спасательной службы МЧС  РА полковник с/с Тигран Петросян. 

Работы по тушению пожаров временно приостановлены․ На территории Национального парка «Аревик» установлено дежурство».


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