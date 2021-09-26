В Германии проводятся выборы в Бундестаг

Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от ЦИК ФРГ будут опубликованы в ночь на понедельник.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии и блоком ХДС/ХСС. Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает консерваторов, от которого в главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет. После выборов партии, прежде всего победитель, начнут сначала зондирующие переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве, затем собственно коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора.