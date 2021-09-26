Глава МИД РА и Генсек ООН обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности

В рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщили Арменпресс в министерстве иностранных дел Республики Армения, Арарат Мирзоян поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Согласно источнику, собеседники с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество между Арменией и различными специализированными структурами Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел РА и Генеральный секретарь ООН обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности.

«Арарат Мирзоян привлек внимание Генсека ООН на проблему гуманитарных последствий агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха осенью 2020 года, подчеркнув при этом необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц - заложников, удерживаемых Азербайджаном.

Министр Мирзоян подчеркнул необходимость беспрепятственного въезда гуманитарных организаций ООН в Арцах. В этом контексте собеседники также подчеркнули важность сохранения культурного и религиозного наследия в зоне конфликта», - сообщили в Министрерстве иностранных дел РА, добавив, что глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.