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ДТП недалеко от Егварда: пострадали два человека

ДТП недалеко от Егварда: пострадали два человека

26 сентября в 04:37 часов в Котайкский областное  управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в районе города Егвард произошла авария, произошла утечка газа, есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что автомобиль Mercedes-Benz C180  (водитель Т.Г., 1993 г.р.) съехал с дороги, врезалсяулся в газовую трубу, упал в ущелье (около 3 м). 

 До прибытия спасателей   сотрудники аварийной газовой службы ликвидировали утечку из газопровода», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона, водитель и пассажир  Г.Х. (2000 г.р.) доставлены в    Республиканский медицинский центр "Армения".

 


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