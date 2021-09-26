COVID-19: в Армении отмечено  925 случаев заражения, 627 случаев выздоровления, 12 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 26 сентября в Армении в целом подтверждено 258 545 случаев заболевания коронавирусом, из которых 239 740 случаев выздоровления и 5 251 случаев смерти. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 12352 пациента. Всего было проведено 1 688 640 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерства здравоохранения Республики Армения, 25 сентября было проведено 5836 тестирований, по результатам которых подтверждено 925 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 627 случаев выздоровления и 12 новых случаев смерти.

Согласно источнику, накануне был зарегистрирован один случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1202.