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27 сентября в храмах состоится поминальная служба - в память о жертвах 44-дневной войны

27 сентября в храмах состоится поминальная служба - в память о жертвах 44-дневной войны

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине и в епархиальных храмах епархий 27 сентября в 10:00 часов состоится поминальная служба - за упокой душ  защитников Родины, погибших в 44-дневной войне. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Поминальная служба под предводительством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II,  состоится в монастыре Святой Гаяне.


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