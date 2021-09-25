27 сентября в храмах состоится поминальная служба - в память о жертвах 44-дневной войны

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине и в епархиальных храмах епархий 27 сентября в 10:00 часов состоится поминальная служба - за упокой душ защитников Родины, погибших в 44-дневной войне.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Поминальная служба под предводительством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II, состоится в монастыре Святой Гаяне.