27 сентября в храмах состоится поминальная служба - в память о жертвах 44-дневной войны
17:03, 25 Сентябрь, 2021
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине и в епархиальных храмах епархий 27 сентября в 10:00 часов состоится поминальная служба - за упокой душ защитников Родины, погибших в 44-дневной войне.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Поминальная служба под предводительством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II, состоится в монастыре Святой Гаяне.
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