Анонс мероприятий на 26 сентября
16:47, Сентябрь 25, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:03 27 сентября в храмах состоится поминальная служба - в память о жертвах 44-дневной войны
- 16:47 Анонс мероприятий на 26 сентября
- 16:43 Температура воздуха понизится еще на 3-4 градуса
- 16:37 Ереван всегда защищает тылы Степанакерта. Айк Марутян
- 16:16 Церемония открытия памятника павшим в 44-дневной войне прошла в одной из воинских частей ВС РА
- 15:51 Аэропорт на острове Пальма прекратил работу из-за вулкана
- 15:13 Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор
- 15:03 В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом
- 14:41 Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра
- 14:34 Армения - одно из самых популярных направлений у россиян в бархатный сезон
- 13:51 Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе
- 13:41 27 сентября в Армении будет объявлена Минута молчания
- 13:25 Оппозиционные фракции НС Армении будут последовательно использовать инструментарий обращения в КС
- 13:24 Посольство Ирана подчеркнуло двойную важность гарантии передвижения по дороге Капан-Горис
- 12:49 Fitch оставил без изменений суверенный рейтинг Армении с прогнозом «стабильный»
- 12:33 Сасун Хачатрян подал в суд на газету "Жоговурд"
- 12:21 От французского Шамони до армянского Дилижана. III Армянский саммит мыслей в состоится в октябре
- 12:15 На турнире по фигурному катанию в Германии представляющая РА пара Карапетян- Сенекал на 3 месте
- 12:07 Возбуждено уголовное дело по факту очевидного насилия в отношении инспектора полиции
- 11:54 На территории национального парка «Аревик» возобновлены работы по пожаротушению
- 11:39 Глава МИД Армении встретился со специальным советником Генсека ООН по предотвращению геноцида
- 11:28 Европейские индексы снизились - 24-09-21
- 11:27 Американские индексы - 24-09-21
- 11:26 Цены на цветные металлы - 24-09-21
- 11:24 Цены на драгоценные металлы снизились - 24-09-21
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