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Ереван всегда защищает тылы Степанакерта. Айк Марутян

Ереван всегда защищает тылы Степанакерта. Айк Марутян

Мэр Еревана Айк Марутян поздравил мэра Степанакерта Давида Саргсяна с Днем города. 

«Только что я направил поздравительное послание мэру Степанакерта  Давиду Саргсяну, в котором от имени всего ереванцев и своего лично передал теплые пожелания   нашим сестрам и братьям в Степанакерте. 

Две столицы Армянского мира всегда были вместе и будут вместе, в минуту бедствия или радости. Ереван всегда надежно защищает тыл Степанакерта, потому что Степанакерт - это тыл и оплот Еревана. Убежден, что совместными усилиями мы устраним все последствия войны и продвинемся вперед к безопасной и благополучной жизни. 

Желаю нашим братьям стойкости и неиссякаемой веры в будущее».


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