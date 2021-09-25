Ереван всегда защищает тылы Степанакерта. Айк Марутян
16:37, 25 Сентябрь, 2021
Мэр Еревана Айк Марутян поздравил мэра Степанакерта Давида Саргсяна с Днем города.
«Только что я направил поздравительное послание мэру Степанакерта Давиду Саргсяну, в котором от имени всего ереванцев и своего лично передал теплые пожелания нашим сестрам и братьям в Степанакерте.
Две столицы Армянского мира всегда были вместе и будут вместе, в минуту бедствия или радости. Ереван всегда надежно защищает тыл Степанакерта, потому что Степанакерт - это тыл и оплот Еревана. Убежден, что совместными усилиями мы устраним все последствия войны и продвинемся вперед к безопасной и благополучной жизни.
Желаю нашим братьям стойкости и неиссякаемой веры в будущее».
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