Ереван всегда защищает тылы Степанакерта. Айк Марутян

Мэр Еревана Айк Марутян поздравил мэра Степанакерта Давида Саргсяна с Днем города.

«Только что я направил поздравительное послание мэру Степанакерта Давиду Саргсяну, в котором от имени всего ереванцев и своего лично передал теплые пожелания нашим сестрам и братьям в Степанакерте.

Две столицы Армянского мира всегда были вместе и будут вместе, в минуту бедствия или радости. Ереван всегда надежно защищает тыл Степанакерта, потому что Степанакерт - это тыл и оплот Еревана. Убежден, что совместными усилиями мы устраним все последствия войны и продвинемся вперед к безопасной и благополучной жизни.

Желаю нашим братьям стойкости и неиссякаемой веры в будущее».