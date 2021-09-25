Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Аэропорт на острове Пальма прекратил работу из-за вулкана

Аэропорт на острове Пальма прекратил работу из-за вулкана

Аэропорт на испанском острове Пальма прекратил работу из-за ситуации, созданной извержением вулкана. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил представитель испанских аэропортов AENA. 

В частности, было отмечено, что работы в аэропорту приостановлены из-за скопления золы.  

Извержение вулкана на острове Пальма продолжается уже 7 дней. По оценкам экспертов, лава разрушила более 400 построек, большинство из которых - жилые дома. Из зоны бедствия эвакуировано более 6000 человек. 

По данным Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться 24-84 дня.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]