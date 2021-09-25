Аэропорт на острове Пальма прекратил работу из-за вулкана

Аэропорт на испанском острове Пальма прекратил работу из-за ситуации, созданной извержением вулкана.

Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель испанских аэропортов AENA.

В частности, было отмечено, что работы в аэропорту приостановлены из-за скопления золы.

Извержение вулкана на острове Пальма продолжается уже 7 дней. По оценкам экспертов, лава разрушила более 400 построек, большинство из которых - жилые дома. Из зоны бедствия эвакуировано более 6000 человек.

По данным Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться 24-84 дня.