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Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра

Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра

Премьер-министр Греции Кириакос Мисотакис обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра в  рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает издание Ekathimerini. 

«У меня нет  оптимизма по поводу кипрского вопроса. Турция продолжает нарушать суверенные права Республики Кипр», - сказал Мисотакис, добавив, что они продолжат сотрудничество с Генеральным секретарем ООН по кипрскому вопросу. 

Он добавил также, что «любое обсуждение относительно двух государств недопустимо». 

«Мы продолжим защищать наш национальный суверенитет на суше и на море», - сказал Мисотакис.


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