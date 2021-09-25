Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра

Премьер-министр Греции Кириакос Мисотакис обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Ekathimerini.

«У меня нет оптимизма по поводу кипрского вопроса. Турция продолжает нарушать суверенные права Республики Кипр», - сказал Мисотакис, добавив, что они продолжат сотрудничество с Генеральным секретарем ООН по кипрскому вопросу.

Он добавил также, что «любое обсуждение относительно двух государств недопустимо».

«Мы продолжим защищать наш национальный суверенитет на суше и на море», - сказал Мисотакис.