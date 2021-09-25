Армения - одно из самых популярных направлений у россиян в бархатный сезон
14:34, 25 Сентябрь, 2021
Армения, Узбекистан, Киргизия и Турция - одни из самых популярных направлений для россиян в бархатный сезон.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС.
Кипр, Греция, ОАЭ, Египет, Италия входят в список 20 самых популярных направлений.
Отмечается, что осенью процент бронирования авиабилетов на рейсы за границу в сентябре увеличился на 13% по сравнению с августом.
Самым популярным внутренним направлением в России является Москва. Примерно каждый 5-й билет забронирован до Москвы.
Второе необходимое направление - Сочи, третье - Санкт-Петербург.
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