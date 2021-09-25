Армения - одно из самых популярных направлений у россиян в бархатный сезон

Армения, Узбекистан, Киргизия и Турция - одни из самых популярных направлений для россиян в бархатный сезон.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС.

Кипр, Греция, ОАЭ, Египет, Италия входят в список 20 самых популярных направлений.

Отмечается, что осенью процент бронирования авиабилетов на рейсы за границу в сентябре увеличился на 13% по сравнению с августом.

Самым популярным внутренним направлением в России является Москва. Примерно каждый 5-й билет забронирован до Москвы.

Второе необходимое направление - Сочи, третье - Санкт-Петербург.