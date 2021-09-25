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Армения - одно из самых популярных направлений у россиян в бархатный сезон

Армения - одно из самых популярных направлений у россиян в бархатный сезон

Армения, Узбекистан, Киргизия и Турция - одни из самых популярных направлений для россиян в бархатный сезон. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ТАСС. 

Кипр, Греция, ОАЭ, Египет, Италия входят в список 20 самых популярных направлений. 

Отмечается, что осенью процент бронирования авиабилетов на рейсы за границу в сентябре увеличился на 13% по сравнению с августом. 

Самым популярным внутренним направлением в России является Москва. Примерно каждый 5-й билет забронирован до Москвы. 

Второе необходимое направление - Сочи, третье - Санкт-Петербург.


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